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Культура

Мультимедийная выставка при участии проекта «Россия-Моя история» откроется в Псково-Печерском монастыре

30 июля 2020 года, 18:28

1 августа в Псково-Печерском монастыре откроется мультимедийная выставка «Батюшка», посвященная жизни известного православного духовника Иоанна (Крестьянкина). Как сообщили «Псковской правде» организаторы, экспозиция является продолжением цикла проектов, рассказывающих о старчестве псковской земли. На выставке зрители смогут увидеть личные письма старца.

«Батюшка» - так тепло называли одного из самых известных русских старцев XX века архимандрита Иоанна Крестьянкина его многочисленные духовные чада. С самого начала священнического пути отца Иоанна его наставления и проповеди были чрезвычайно востребованы у верующих людей. Такая популярность не прошла незамеченной - 5 лет отцу Иоанну пришлось провести в заключении в исправительных лагерях строгого режима. К тому времени, когда сбылось заветное желание отца Иоанна стать монахом, он уже был известным духовником. 40 лет, живя в Псково-Печерском монастыре, он был старцем, к которому шли нескончаемые очереди самых разных людей - от сельских жителей до патриарха и президента. Отец Иоанн молился, беседовал, утешал, давал советы, наставлял, предупреждал от роковых ошибок, спасал от беды, открывал волю Божию», - рассказали организаторы выставки

Как отметили организаторы мероприятия, книга его писем - одна из самых популярных и полезных книг православного мира. По благословению о. Ионна произошел ряд значительных событий в жизни церкви: воссоединение с Русской Зарубежной Церковью, возрождение Сретенского монастыря, создание Сретенской духовной семинарии, открытие Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Многие известные духовники 20 века почитали его как своего наставника и называли «духовником духовников».

Выставка включает семь залов, наполненных мультимедийными экспонатами. Хронолента расскажет об основных этапах жизни отца Иоанна. В зале наставников посетители узнают о людях, которые способствовали формированию духовного образа старца. В зале событий описаны случаи и жизненные ситуации, оказавшие на отца Иоанна особое влияние. В зале духовничества представлены личные вещи отца Иоанна, видеохроника с моментами жизни старца, истории о том, как он применял свой дар духовничества для помощи людям. Также гостям продемонстрируют ролик о местах служения отца Иоанна и его самые яркие наставления.

Выставка будет работать до 31 октября 2020 года. Ее организаторами выступили издательство «Вольный странник», Министерство культуры РФ, Патриарший совет по культуре, Фонд гуманитарных проектов. Подробнее о выставке можно узнать на сайте: http://www.batushka110.ru

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