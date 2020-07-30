Допнабор псковских студентов планируется в госуниверситете сценических искусств

Дополнительный набор выпускников из Псковской области планируется организовать в Российском государственном институте сценических искусств. Проработать вопрос его организации первый заместитель губернатора Вера Емельянова поручила проработать председателю комитета по культуре Псковской области Жанне Малышевой, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Вера Емельянова провела встречу с ректором Российского государственного института сценических искусств Натальей Пахомовой. Они обсудили перспективы расширения сотрудничества. Среди таких направлений - работа заочного курса института и подготовка выпускных дипломных спектаклей студентов вуза.

Жанна Малышева напомнила, что регион и институт ведут совместную работу с 2017 года. В настоящее время для занятия студентов выделены аудитории, отведены общежития для их проживания, предоставляются площади Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина для проведения репетиций. Она отметила, что театр также готов содействовать в показе дипломных спектаклей студентов РГИСИ.