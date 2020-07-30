Концерт на воде в Пскове 21 августа будет бесплатным для зрителей

Концерт из серии «Музыка на воде», который состоится в Пскове 21 августа, будет бесплатным для зрителей. Однако, нужно будет заранее получить пригласительный билет, которые появятся в кассе Псковской областной филармонии за неделю до фестиваля. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 30 июля, пишет Псковское агентство информации. Пригласительные будут выдавать не более двух в одни руки.

Ожидается, что концерт соберёт от тысячи до полутора тысяч зрителей. «В конце августа впервые в Пскове будет open-air такого масштаба и формата», – подчеркнул художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Псковской филармонии Николай Хондзинский

Для проведения концерта в Псков из деревни Бугрово в Пушкинском заповеднике привезут плавучую сцену. Её установят по центру пруда в дендропарке у Мирожского монастыря. «Долго искали локацию в Пскове: это не может быть открытая река. И в какой-то момент все подумали о парке-дендрарии. Это одно из самых красивых мест в Пскове», - пояснила Елизавета Барышникова.

Для зрителей на берегу установят порядка 200 пуфов.

Концерт «Барокко» начнётся в 19:00. Всего таких выступлений на воде запланировано три: 22 августа в 19:00 концерт «Европейская классика», а 12 сентября в 19:00 - «Русская музыка». Участниками концертов станут губернаторский симфонический оркестр Псковской области, лучшие солисты-инструменталисты страны и солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.