Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин в Пскове

30 июля 2020 года, 15:38

Три человека пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей Saab и Mazda в Пскове. Авария произошла 30 июля около 14:15 на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской, пишет Псковское агентство информации.

Три человека пострадали при столкновении двух машин в Пскове

Фото Псковского агентства информации

Состояние пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

Три человека пострадали при столкновении двух машин в Пскове

Фото Псковского агентства информации

Также сегодня в Пскове задержали водителя такси, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нетрезвого водителя остановили сотрудники ДПС. При проведении освидетельствования на состояние опьянения алкотестер показал 2,2 промилле. На водителя составили административный протокол.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Храм у места Ледового побоища ждёт реставрация
Губернатор и замглавы Минпромторга посетили предприятия, которые получат федеральные деньги
Мультимедийная выставка при участии проекта «Россия-Моя история» откроется в Псково-Печерском монастыре
Допнабор псковских студентов планируется в госуниверситете сценических искусств
Концерт на воде в Пскове 21 августа будет бесплатным для зрителей
Новое оборудование получили коррекционные образовательные учреждения Пскова
О надвигающихся грозах предупреждают жителей Псковской области
Более 42 центнеров с гектара намолотили зерна в Псковской области
До 3 тыс. 728 выросло число заражённых коронавирусом в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района