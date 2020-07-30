Три человека пострадали при столкновении двух машин в Пскове

Три человека пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей Saab и Mazda в Пскове. Авария произошла 30 июля около 14:15 на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской, пишет Псковское агентство информации.
Три человека пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей Saab и Mazda в Пскове. Авария произошла 30 июля около 14:15 на пересечении Рижского проспекта и улицы Петровской, пишет Псковское агентство информации.
Состояние пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.
Также сегодня в Пскове задержали водителя такси, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нетрезвого водителя остановили сотрудники ДПС. При проведении освидетельствования на состояние опьянения алкотестер показал 2,2 промилле. На водителя составили административный протокол.