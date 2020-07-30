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Общество / Образование

Новое оборудование получили коррекционные образовательные учреждения Пскова

30 июля 2020 года, 14:24

Новое оборудование для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья поступило в Псковскую область. Его получили Центр лечебной педагогики и областной Центр специального образования № 1, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Оборудование закуплено в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На эти цели были выделены свыше 15 млн рублей. Образовательные учреждения получили комплекты для швейной, гончарной, полиграфической мастерских, мастерской повара, а также специализированные устройства для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми.

В обновлённых классах с современным оборудованием с начала нового учебногог года будут заниматься более 800 детей. 

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