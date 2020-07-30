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Экономика / Сельское хозяйство

Более 42 центнеров с гектара намолотили зерна в Псковской области

30 июля 2020 года, 13:35

Урожайность зерновых в Псковской области превысила 42 центнера с гектара. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

На данный момент убраны уже 1,4 тыс. гектаров, намолотить удалось почти 6 тыс. тонн зерна.

Более 42 центнеров с гектара намолотили зерна в Псковской области

Рапс убран на площади 0,7 тыс. тонн га, собрать удалось более 2 тыс. тонн.

Лучшие результаты по уборке зерновых показывают Пыталовский, Пушкиногорский и Псковский районы.

В целом предстоит убрать свыше 43 тыс. га зерновых, порядка 8 тыс. га рапса, около 2 тыс. га картофеля, около 1 тыс. га овощей открытого грунта.

План по заготовке кормов выполнен на 62%, запасены по 14 центнеров кормоединиц на условную голову. Здесь лучшие результаты у Пыталовского (119% к плану), Великолукского (105%) и Псковского (112%) районов. В целом по области заготовлены около 30 тыс тонн (70%), сенажа — порядка 112 тыс тонн (80%), силосной массы — около 84 тыс тонн (34%).

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