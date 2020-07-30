Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

До 3 тыс. 728 выросло число заражённых коронавирусом в Псковской области

30 июля 2020 года, 12:34

До 3 тыс. 728 увеличилось число заражённых коронавирусом в Псковской области к 30 июля. За последние сутки были выявлены 42 заболевших, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

До 3 тыс. 728 выросло число заражённых коронавирусом в Псковской области

Выздоровели 29 июля 34 человека. Всего в регионе вылечены от коронавируса 2 тыс. 569 пациентов. В пятёрке муниципалитетов — лидеров по числу заражённых находятся Псков (1 тыс. 143 человек), Великие Луки (754 человека), Псковский (302 человека), Островский (266 человек) и Великолукский (180 человек) районы.

Скончались 53 заражённых коронавирусом.

С начала пандемии в Псковской области провели 63 тыс. 616 исследований на выявление заболевания. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Храм у места Ледового побоища ждёт реставрация
Губернатор и замглавы Минпромторга посетили предприятия, которые получат федеральные деньги
Мультимедийная выставка при участии проекта «Россия-Моя история» откроется в Псково-Печерском монастыре
Допнабор псковских студентов планируется в госуниверситете сценических искусств
Концерт на воде в Пскове 21 августа будет бесплатным для зрителей
Три человека пострадали при столкновении двух машин в Пскове
Новое оборудование получили коррекционные образовательные учреждения Пскова
О надвигающихся грозах предупреждают жителей Псковской области
Более 42 центнеров с гектара намолотили зерна в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Почему болит горло?

Общество / Здоровье
28 июля 13:03

Почему болит горло?

Увеличенные миндалины являются признаком целого ряда заболеваний
Фирма веники вяжет

Общество
27 июля 11:18

Фирма веники вяжет

Инвестор рассказал о будущем Гельдтовой бани
Что-то с памятью моей стало…

Общество / Здоровье
24 июля 11:01

Что-то с памятью моей стало…

Что означает внезапная забывчивость?