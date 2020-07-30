До 3 тыс. 728 выросло число заражённых коронавирусом в Псковской области

До 3 тыс. 728 увеличилось число заражённых коронавирусом в Псковской области к 30 июля. За последние сутки были выявлены 42 заболевших, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

Выздоровели 29 июля 34 человека. Всего в регионе вылечены от коронавируса 2 тыс. 569 пациентов. В пятёрке муниципалитетов — лидеров по числу заражённых находятся Псков (1 тыс. 143 человек), Великие Луки (754 человека), Псковский (302 человека), Островский (266 человек) и Великолукский (180 человек) районы.

Скончались 53 заражённых коронавирусом.

С начала пандемии в Псковской области провели 63 тыс. 616 исследований на выявление заболевания.