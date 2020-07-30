Названы лучшие работники туриндустрии Псковской области

Лучших определяли в четырёх номинациях: «лучший работник службы приема и размещения», «лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «лучший экскурсовод (гид)» и «лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)». Награды и денежные призы получили Алина Иванова («Континент-тур»), Ксения Хренова («СевЗапИнвест»), Анастасия Михайлова («Салон путешествий «Дива») и Юлия Петрова («СевЗапИнвест»). Теперь они будут представлять Псковскую область на федеральном этапе конкурса в Москве.

«Такие конкурсы дают возможность проверить свои навыки, увидеть, на что ты способен, и выявляют какие-то слабые места, которые можно развивать», - отметила Ксения Хренова. Она выразила слова благодарности своему руководству за возможность участвовать в таких конкурсах.