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Экономика / Туризм

Названы лучшие работники туриндустрии Псковской области

30 июля 2020 года, 11:44

Определены лучшие работники туриндустрии Псковской области. Церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» состоялась 30 июля в актовом зале Псковского государственного университета, сообщает Псковское агентство информации.

Названы лучшие работники туриндустрии Псковской области

Фото Псковского агентства информации

Лучших определяли в четырёх номинациях: «лучший работник службы приема и размещения», «лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «лучший экскурсовод (гид)» и «лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)». Награды и денежные призы получили Алина Иванова («Континент-тур»), Ксения Хренова («СевЗапИнвест»), Анастасия Михайлова («Салон путешествий «Дива») и  Юлия Петрова («СевЗапИнвест»). Теперь они будут представлять Псковскую область на федеральном этапе конкурса в Москве.

«Такие конкурсы дают возможность проверить свои навыки, увидеть, на что ты способен, и  выявляют какие-то слабые места, которые можно развивать», - отметила Ксения Хренова. Она выразила слова благодарности своему руководству за возможность участвовать в таких конкурсах.

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