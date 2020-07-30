Скандинавский циклон испортит погоду в Псковской области

Фронтальные разделы циклонического образования из Скандинавии принесут в Псковскую область неблагоприятные погодные условия. Заметные изменения погоды с 30 июля также произойдут в Ленинградской, Новгородской областях и Республике Карелия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Циклон принесёт похолодание, сильные дожди, грозы и ветер. Роман Вильфанд отметил, что особенно сильный ливень с грозой 30 июля ожидается в Новгородской области. Далее следом сильные дожди обрушатся на Архангельскую область и Республику Коми, где они будут сопровождаться порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

«Будет больше облачности, и уже той температуры, которая была в среду, не будет. Похолодает на три-четыре градуса в центре европейской России», - добавил эксперт.