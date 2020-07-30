Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Экология

Скандинавский циклон испортит погоду в Псковской области

30 июля 2020 года, 09:58

Фронтальные разделы циклонического образования из Скандинавии принесут в Псковскую область неблагоприятные погодные условия. Заметные изменения погоды с 30 июля также произойдут в Ленинградской, Новгородской областях и Республике Карелия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Скандинавский циклон испортит погоду в Псковской области

Фото Елены Лешкиной

Циклон принесёт похолодание, сильные дожди, грозы и ветер. Роман Вильфанд отметил, что особенно сильный ливень с грозой 30 июля ожидается в Новгородской области. Далее следом сильные дожди обрушатся на Архангельскую область и Республику Коми, где они будут сопровождаться порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

«Будет больше облачности, и уже той температуры, которая была в среду, не будет. Похолодает на три-четыре градуса в центре европейской России», - добавил эксперт.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Храм у места Ледового побоища ждёт реставрация
Губернатор и замглавы Минпромторга посетили предприятия, которые получат федеральные деньги
Мультимедийная выставка при участии проекта «Россия-Моя история» откроется в Псково-Печерском монастыре
Допнабор псковских студентов планируется в госуниверситете сценических искусств
Концерт на воде в Пскове 21 августа будет бесплатным для зрителей
Три человека пострадали при столкновении двух машин в Пскове
Новое оборудование получили коррекционные образовательные учреждения Пскова
О надвигающихся грозах предупреждают жителей Псковской области
Более 42 центнеров с гектара намолотили зерна в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему болит горло?

Общество / Здоровье
28 июля 13:03

Почему болит горло?

Увеличенные миндалины являются признаком целого ряда заболеваний
Фирма веники вяжет

Общество
27 июля 11:18

Фирма веники вяжет

Инвестор рассказал о будущем Гельдтовой бани
Что-то с памятью моей стало…

Общество / Здоровье
24 июля 11:01

Что-то с памятью моей стало…

Что означает внезапная забывчивость?