Ребёнок попал до колёса автомобиля в Пскове

9-летний мальчик попал под колёса автомобиля «БМВ-525» в Пскове на улице Гражданской 29 июля около 17:40. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, управлял автомобилем 42-летний житель Псковского района. Ребёнок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Мальчик получил гематомы, ссадины и травму головы, его доставили в больницу.

Ещё один пешеход пострадал в результате ДТП, которое произошло 29 июля около 14:15 на улице 25 Октября города Острова. Там 20-летний водитель автомашины ВАЗ-21083 сбил 17-летнего молодого человека, который шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход был доставлен в больницу, у него диагностировали травму головы.

По данным фактам проводятся проверки. «Госавтоинспекция еще раз призывает водителей и пешеходов быть внимательными на дороге, взаимовежливыми, соблюдать Правила дорожного движения и переходить дорогу только в положенном месте», - подчеркнули в пресс-службе.