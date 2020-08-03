Зарегистрироваться на сайте мирпутешествий.рф посоветовал псковичам губернатор

Зарегистрироваться на сайте мирпутешествий.рф посоветовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников жителям региона, которые планируют отправиться в отпуск по России и являются обладателями карты «Мир». Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в Instagram.

«Учитывая период летних отпусков, многие спрашивали по поводу федеральных субсидий от 5 до 15 тыс. рублей на туристические путёвки. Это, конечно, значительная и своевременная помощь от федерального Правительства для восстановления внутреннего туризма, для поддержки наших граждан, приятно, что и Псковская область в этой программе участвует», - заявил губернатор.

Он отметил, что пока конкретные туры, которые будут субсидироваться, ещё отбираются на федеральном уровне. Окончательный список будет сформирован в начале августа.

«Я хочу посоветовать всем, у кого есть карта «Мир», зарегистрироваться на сайте мирпутешествий.рф и ждать обновления информации, - сказал Михаил Ведерников. - Хорошего всем отдыха, кто направляется в отпуск в этот период и всем здоровья, берегите себя и своих близких».