Михаил Ведерников: Жалобы на сотрудников соцзащиты требуют особого внимания

«Ситуация, когда люди жалуются на то, что сотрудники соцзащиты не берут трубки, кидают трубки, иногда откровенно грубят, хамят, требует особого внимания и в этой части уже назначена служебная проверка», - сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям на своей странице в Instagram, комментируя жалобы псковичей на действие сотрудников соцзащиты.

Он отметил, что задержка с перечислением выплат на детей от 3 до 7 лет была связана с техническим сбоем. «К сожалению, тот программный продукт, который был предоставлен, работает не корректно, и это привело к тому, что сотрудникам соцзащиты пришлось в ручную перебирать почти 3 тысячи из 14 тысяч заявок», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что по всем заявкам, которые были оформлены корректно, выплаты уже произведены. Из перечислены на 14 тысяч детей. Общая сумма выплат превысила 500 млн рублей.