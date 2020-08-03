Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Соцзащита

Михаил Ведерников: Жалобы на сотрудников соцзащиты требуют особого внимания

3 августа 2020 года, 20:55

«Ситуация, когда люди жалуются на то, что сотрудники соцзащиты не берут трубки, кидают трубки, иногда откровенно грубят, хамят, требует особого внимания и в этой части уже назначена служебная проверка», - сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям на своей странице в Instagram, комментируя жалобы псковичей на действие сотрудников соцзащиты.

Михаил Ведерников: Жалобы на сотрудников соцзащиты требуют особого внимания

Фото Дарьи Хватковой

Он отметил, что задержка с перечислением выплат на детей от 3 до 7 лет была связана с техническим сбоем. «К сожалению, тот программный продукт, который был предоставлен, работает не корректно, и это привело к тому, что сотрудникам соцзащиты пришлось в ручную перебирать почти 3 тысячи из 14 тысяч заявок», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что по всем заявкам, которые были оформлены корректно, выплаты уже произведены. Из перечислены на 14 тысяч детей. Общая сумма выплат превысила 500 млн рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Зарегистрироваться на сайте мирпутешествий.рф посоветовал псковичам губернатор
44 млн рублей уже получили безработные псковичи
Качественной и динамичной назвал губернатор работу строителей больницы в Великих Луках
Часть здания нового детсада в Великих Луках могут ввести в эксплуатацию
Изыскать допсредства на подземные переходы в Великих Луках пообещал губернатор
На 130 дней отстал от графика подрядчик по строительству школы в Великих Луках
О стабильном улучшении эпидобстановки в Псковской области заявил губернатор
70-летие отмечает экс-главный редактор «Псковской правды»
Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района

Комментарии

Авторизация
No comments
Первый в России «Социальный городок»

Общество
31 июля 11:24

Первый в России «Социальный городок»

Ростовский подрядчик «Газпрома» открыл подразделение в Пскове для строительства социально значимого объекта

Почему болит горло?

Общество / Здоровье
28 июля 13:03

Почему болит горло?

Увеличенные миндалины являются признаком целого ряда заболеваний
Фирма веники вяжет

Общество
27 июля 11:18

Фирма веники вяжет

Инвестор рассказал о будущем Гельдтовой бани