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Недвижимость / Строительство

Качественной и динамичной назвал губернатор работу строителей больницы в Великих Луках

3 августа 2020 года, 20:50

«Военные работают достаточно динамично и качественно», - прокомментировал ход строительства корпуса Псковской областной инфекционной больницы в Великих Луках губернатор Михаил Ведерников. В видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram, он сообщил, что посетил строительную площадку и на данный момент готовность объекта составляет 22%.

Качественной и динамичной назвал губернатор работу строителей больницы в Великих Луках

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

«Нам обещают, что все строительные работы и планировка будут завершены до 15 августа», - добавил Михаил Ведерников.

Он отметил, что со стороны администрации необходимо обеспечить закупку инвентаря, формы и постельного белья для пациентов и будущих сотрудников медицинского учреждения.

Ещё один корпус областной инфекционной больницы возводится в Пскове, где строительные работы также планируется завершить к середине августа, а уже осенью оба корпуса примут первых пациентов.

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