Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Недвижимость / Строительство

Часть здания нового детсада в Великих Луках могут ввести в эксплуатацию

3 августа 2020 года, 20:40

Часть здания нового детского сада на улице Первомайской в Великих Луках могут ввести в эксплуатацию, если будет получено соответствующее разрешение. Речь идёт о той части корпуса, которая не пострадала от просадки грунта. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям на своей странице в Instagram.

Часть здания нового детсада в Великих Луках могут ввести в эксплуатацию

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

На части нового здания в результате просадки грунта появились трещины, сейчас там продолжаются геологические изыскания. Губернатор отметил, что окончательное решение о вводе в эксплуатацию всего здания будет принято только по результатам проведениях всех необходимых исследований и получения заключений.

Он добавил, что необходимо посмотреть, как обилие осадков и промерзание почвы повлияют на конструкцию. «Если будет разрешение, тогда основную часть здания можно будет ввести в эксплуатацию», - сказал Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Зарегистрироваться на сайте мирпутешествий.рф посоветовал псковичам губернатор
44 млн рублей уже получили безработные псковичи
Михаил Ведерников: Жалобы на сотрудников соцзащиты требуют особого внимания
Качественной и динамичной назвал губернатор работу строителей больницы в Великих Луках
Изыскать допсредства на подземные переходы в Великих Луках пообещал губернатор
На 130 дней отстал от графика подрядчик по строительству школы в Великих Луках
О стабильном улучшении эпидобстановки в Псковской области заявил губернатор
70-летие отмечает экс-главный редактор «Псковской правды»
Сергей Петров покидает пост главы Великолукского района

Комментарии

Авторизация
No comments
Индивидуальный подход

Недвижимость / Строительство
24 июля 13:58

Индивидуальный подход

О безопасной покупке квартир – в интервью с замгендиректора «Псковжилстрой»
«Не готова платить бездельникам»

Недвижимость
3 сентября 16:02

«Не готова платить бездельникам»

Конфликт псковички с риелтором получил неожиданное продолжение