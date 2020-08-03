Часть здания нового детсада в Великих Луках могут ввести в эксплуатацию

Часть здания нового детского сада на улице Первомайской в Великих Луках могут ввести в эксплуатацию, если будет получено соответствующее разрешение. Речь идёт о той части корпуса, которая не пострадала от просадки грунта. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям на своей странице в Instagram.

На части нового здания в результате просадки грунта появились трещины, сейчас там продолжаются геологические изыскания. Губернатор отметил, что окончательное решение о вводе в эксплуатацию всего здания будет принято только по результатам проведениях всех необходимых исследований и получения заключений.

Он добавил, что необходимо посмотреть, как обилие осадков и промерзание почвы повлияют на конструкцию. «Если будет разрешение, тогда основную часть здания можно будет ввести в эксплуатацию», - сказал Михаил Ведерников.