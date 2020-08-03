Изыскать допсредства на подземные переходы в Великих Луках пообещал губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал изыскать дополнительные средства, которые необходимы для продолжения строительства подземных переходов на пересечении улиц Ленина и Дьяконова в Великих Луках. Об этом он сообщил в видеообращении к жителям на своей странице в Instagram.
Фото газеты «Великолукская правда. Новости»
Глава региона напомнил, что 28 июля побывал на объекте. Для продолжения работ там необходимо провести стабилизацию грунта, на эти цели необходимо 22 млн рублей. Также нужно подписать соглашение с компанией «Газпром межрегионгаз» о переносе газовых сетей и укрепить почву рядом с фундаментами нескольких близлежащих домов.
«Средства мы, конечно, найдём, хотя в текущих условиях это тоже не просто сделать, и проконтролируем, чтобы объект был сдан в срок», - заявил губернатор.