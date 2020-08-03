Изыскать допсредства на подземные переходы в Великих Луках пообещал губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал изыскать дополнительные средства, которые необходимы для продолжения строительства подземных переходов на пересечении улиц Ленина и Дьяконова в Великих Луках. Об этом он сообщил в видеообращении к жителям на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил, что 28 июля побывал на объекте. Для продолжения работ там необходимо провести стабилизацию грунта, на эти цели необходимо 22 млн рублей. Также нужно подписать соглашение с компанией «Газпром межрегионгаз» о переносе газовых сетей и укрепить почву рядом с фундаментами нескольких близлежащих домов.

«Средства мы, конечно, найдём, хотя в текущих условиях это тоже не просто сделать, и проконтролируем, чтобы объект был сдан в срок», - заявил губернатор.