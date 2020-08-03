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Недвижимость / Строительство

На 130 дней отстал от графика подрядчик по строительству школы в Великих Луках

3 августа 2020 года, 20:23

Подрядчик, который ведёт строительство школы на улице Заслонова в Великих Луках, отстаёт от графика на 130 дней. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям на своей странице в Instagram. Он заметил, что недостаточное количество рабочих на объекте не позволяет сократить отставание.

На 130 дней отстал от графика подрядчик по строительству школы в Великих Луках

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Губернатор отметил, что среди всех строящихся в Великих Луках объектов, школа вызывает больше всего вопросов. «При этом подрядчиком не предпринимается необходимых мер, чтобы решить проблему. Заказчик тоже не ведёт претензионную работу. И такой спокойный подход к срыву сроков недопустим. Будем контролировать, чтобы претензионная работа велась, а подрядчик выполнял все взятые на себя обязательства», - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что поручил своему заместителю Василию Осипову проработать план, который позволит в максимально короткие сроки сократить отставание от графика.

28 июля глава региона в ходе рабочего визита в Великие Луки посетил строительную площадку и дал негативную оценку работе подрядчика

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