На 130 дней отстал от графика подрядчик по строительству школы в Великих Луках

Подрядчик, который ведёт строительство школы на улице Заслонова в Великих Луках, отстаёт от графика на 130 дней. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении к жителям на своей странице в Instagram. Он заметил, что недостаточное количество рабочих на объекте не позволяет сократить отставание.

Губернатор отметил, что среди всех строящихся в Великих Луках объектов, школа вызывает больше всего вопросов. «При этом подрядчиком не предпринимается необходимых мер, чтобы решить проблему. Заказчик тоже не ведёт претензионную работу. И такой спокойный подход к срыву сроков недопустим. Будем контролировать, чтобы претензионная работа велась, а подрядчик выполнял все взятые на себя обязательства», - заявил губернатор.

Он подчеркнул, что поручил своему заместителю Василию Осипову проработать план, который позволит в максимально короткие сроки сократить отставание от графика.

28 июля глава региона в ходе рабочего визита в Великие Луки посетил строительную площадку и дал негативную оценку работе подрядчика.