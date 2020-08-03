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Общество / Здоровье

О стабильном улучшении эпидобстановки в Псковской области заявил губернатор

3 августа 2020 года, 20:15

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о стабильном улучшении эпидемической обстановки по коронавирусу в регионе в июле. «Благодаря этому мы шаг за шагом двигаемся к нормальной жизни, возвращаем к штатной работе нашу экономику, культуру и, конечно, систему здравоохранения», - сказал он в видеообращении к жителям на своей странице в Instagram.

О стабильном улучшении эпидобстановки в Псковской области заявил губернатор

Фото пресс-службы администрации Псковской области

При этом глава региона обратил внимание, что всё больше и больше людей начинают считать, что опасность миновала. «Сейчас, к сожалению, есть люди, которые расслабились и перестали следовать простым, но необходимым требованиям Роспотребнадзора. Конечно, это отражается и на статистике», - подчеркнул он.

Михаил Ведерников сообщил, что на прошлой неделе в сравнении с предыдущей произошёл прирост новых случаев коронавируса на 16%. «Каждый такой подъём статистики, даже самый незначительный, вынуждает нас отсрочить принятие решения по открытию бассейнов, театров, кинотеатров, клубов, аттракционов, всего, что пока остаётся под запретом», - сказал губернатор.

Он вновь призвал всех сохранять бдительность, беречь себя, своих родных и близких, поскольку от этого напрямую зависит как быстро регион перейдёт к нормальной и привычной жизни. «Помните, использование средств индивидуальной защиты, дезинфекция рук после контакта с поверхностями в общественных местах, соблюдение социальной дистанции позволяет избежать львиной доли риска», - заключил глава региона.

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