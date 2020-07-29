Житель Псковского района до смерти избил супругу

Житель Псковского района подозревается в избиении супруги, в результате которого она скончалась. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

Тело женщины в её доме в деревне Торошино Псковского района было обнаружено 26 июля. Судебно-медицинская экспертиза показала, что псковичка скончалась от травматического разрыва печени.

По версии следствия, вечером 26 июля агрессивно настроенный супруг женщины поссорился с ней. Он избил жену, в результате чего она скончалась. Мужчина задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).