Останки 45 красноармейцев обнаружили на территории концлагеря в Моглино

Останки 45 красноармейцев обнаружили на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря в Моглино в Псковском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Работы на территории концлагеря ведут военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа. Поисковые работы идут с середины июня.

Теперь поисковикам предстоит определить границы и точное расположение массового захоронения, уточнить количество погребённых.

Также рассчитывают провести опознание. Вместе с останками обнаружены предметы быта, элементы военной формы.

Все останки будут перезахоронены на мемориальном кладбище.