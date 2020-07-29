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Общество / Важная дата

Останки 45 красноармейцев обнаружили на территории концлагеря в Моглино

29 июля 2020 года, 19:32

Останки 45 красноармейцев обнаружили на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря в Моглино в Псковском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Работы на территории концлагеря ведут военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа. Поисковые работы идут с середины июня.

Теперь поисковикам предстоит определить границы и точное расположение массового захоронения, уточнить количество погребённых.

Также рассчитывают провести опознание. Вместе с останками обнаружены предметы быта, элементы военной формы.

Все останки будут перезахоронены на мемориальном кладбище.

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