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Экономика / ЖКХ

Свыше 500 млн рублей выделены Псковской области на льготы по оплате ЖКУ

29 июля 2020 года, 19:13

На предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг Псковской области выделены 511 млн 172,9 тыс. рублей. Соответствующее постановление Правительства РФ о перераспределении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Свыше 500 млн рублей выделены Псковской области на льготы по оплате ЖКУ

Правы на льготы по оплате ЖКУ имеют отдельные категории населения из числа ветеранов, инвалидов, граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50% от стоимости ЖКУ, остальные расходы берёт на себя государство, которое компенсирует траты региональным бюджетам.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в этом году у 30 регионов появилась дополнительная потребность в субвенциях, в этой связи возникла необходимость в перераспределении средств. В целом в 2020 году на компенсацию льгот выделены 106 млрд рублей.

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