Свыше 500 млн рублей выделены Псковской области на льготы по оплате ЖКУ

На предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг Псковской области выделены 511 млн 172,9 тыс. рублей. Соответствующее постановление Правительства РФ о перераспределении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Правы на льготы по оплате ЖКУ имеют отдельные категории населения из числа ветеранов, инвалидов, граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50% от стоимости ЖКУ, остальные расходы берёт на себя государство, которое компенсирует траты региональным бюджетам.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в этом году у 30 регионов появилась дополнительная потребность в субвенциях, в этой связи возникла необходимость в перераспределении средств. В целом в 2020 году на компенсацию льгот выделены 106 млрд рублей.