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Общество / Экология

План по лесовосстановлению выполнили в Псковской области на 100%

29 июля 2020 года, 18:15

В Псковской области план по искусственному лесовосстановлению выполнили на 100%. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире проекта ПАИ-livе 29 июля. Работы проводились в рамках национального проекта «Сохранение лесов».

План по лесовосстановлению выполнили в Псковской области на 100%

Виктор Мусатов отметил, что Псковская область стала единственным регионом в Северо-Западном федеральном округе, который выполнил план по лесовосстановлению весной. «Порядка 60 млн рублей составили затраты арендаторов в 2020 году», - добавил он.

Виктор Мусатов также рассказал, что на сегодняшний день в сфере лесного хозяйства Псковской области дефицит кадров составляет порядка 10-20%.

Он пояснил, что даже выпускники специальных учебных заведений не всегда ходят идти работать по профессии, поскольку зарплаты не высокие. «Зарплата начинающего лесника на уровне 15 тысяч рублей», - отметил Виктор Мусатов.

«Наше лесничество – это не только Псков и райцентр, но и отдалённые районы. Для некоторых это осознанный выбор, для некоторых – необходимость», - сказал гость эфира.

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