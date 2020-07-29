Комиссию по соблюдению правил содержания свиней создадут в Псковской области

В Псковской области будет создана межведомственная комиссия, которая будет курировать животноводческие хозяйства на предмет соблюдения правил развода свиней. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников профильным комитетам на совещании по ситуации с чумой свиней, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. В комиссию предлагается включить представителей органов прокуратуры, Россельхознадхора, глав районов.



«Это вопросы безопасности. Важно выстроить взаимодействие и сообща контролировать эту ситуацию, проводить ревизии. При необходимости объяснять людям, как должна быть правильно организована работа», — подчеркнул Михаил Ведерников. Поводом для усиление контроля стали несколько очагов африканской чумы свиней, которые имеются в Порховском и Куньинском районах. Председатель регионального Комитета по ветеринарии Вера Баданина отметила, что для недопущения распространения заболевания специалисты государственной ветеринарной службы провели комплекс оперативных ветеринарно-санитарных мероприятий. В Порховском районе проведено отчуждение свиней в эпизодическом очаге с последующим их уничтожением. В Куньинском районе под контролем Государственной ветеринарной службы эксгумировали трупы свиней из несанкционированного захоронения, после чего их уничтожили. Сейчас в хозяйствах проводятся дезинфекция территорий и мероприятия по отчуждению свиного мясосырья и живых свиней.