Комиссию по соблюдению правил содержания свиней создадут в Псковской области

В Псковской области будет создана межведомственная комиссия, которая будет курировать животноводческие хозяйства на предмет соблюдения правил развода свиней. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников профильным комитетам на совещании по ситуации с чумой свиней, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. В комиссию предлагается включить представителей органов прокуратуры, Россельхознадхора, глав районов.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Это вопросы безопасности. Важно выстроить взаимодействие и сообща контролировать эту ситуацию, проводить ревизии. При необходимости объяснять людям, как должна быть правильно организована работа», — подчеркнул Михаил Ведерников.
Поводом для усиление контроля стали несколько очагов африканской чумы свиней, которые имеются в Порховском и Куньинском районах. Председатель регионального Комитета по ветеринарии Вера Баданина отметила, что для недопущения распространения заболевания специалисты государственной ветеринарной службы провели комплекс оперативных ветеринарно-санитарных мероприятий.
В Порховском районе проведено отчуждение свиней в эпизодическом очаге с последующим их уничтожением. В Куньинском районе под контролем Государственной ветеринарной службы эксгумировали трупы свиней из несанкционированного захоронения, после чего их уничтожили. Сейчас в хозяйствах проводятся дезинфекция территорий и мероприятия по отчуждению свиного мясосырья и живых свиней.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников уточнил причины возникновения очагов заболевания. Вера Баданина среди них назвала выход свиней за пределы хозяйств и их контакт со средой обитания диких кабанов, привлечение к работе в хозяйствах наемный персонал из неблагополучных по АЧС регионов, отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на приобретаемый зернофураж и пренебрежение основными правилами содержания свиней с учетом необходимых мероприятий, в частности, дезинсекции, дезинфекции и дератизации.
Участники заседания обратили внимание, что не все свиноводческие хозяйства и частные заводчики официально зарегистрированы. Некоторые жители умышленно скрывают наличие животных и не пускают на свои территории компетентные органы для проведения мониторинга.
Губернатор подчеркнул, что фермеры должны либо работать по действующим стандартам, либо их нужно закрывать по решению суда. «Добросовестные предприятия находятся в серьезной зоне риска. В случае распространения инфекции на их территории удар будет нанесен не только по предприятиями, но и по экономике региона в целом», — сказал Михаил Ведерников.