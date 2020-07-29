До конца года в парке на улице Энтузиастов в Пскове проложат пешеходные и велодорожки с нанесением разметки. Также там будет проведено озеленение, установка урн и скамеек, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.



Кроме того, проекте значится благоустройство территории у памятника «Стражам границы». Там уложат тротуарную плитку и установят подсветку мемориала. Контракт на проведение работ уже разыгран. Подрядчиком стало ООО «Строительно-монтажное управление-17».Сумма контракта составила 29,7 млн рублей. Ранее в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сквере уже смонтировали наружное освещение. Там установили 155 опор с 202 светодиодными светильниками на сумму 13,6 млн рублей.