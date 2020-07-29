До конца года в парке на улице Энтузиастов в Пскове проложат пешеходные и велодорожки с нанесением разметки. Также там будет проведено озеленение, установка урн и скамеек, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
До конца года в парке на улице Энтузиастов в Пскове проложат пешеходные и велодорожки с нанесением разметки. Также там будет проведено озеленение, установка урн и скамеек, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.
Кроме того, проекте значится благоустройство территории у памятника «Стражам границы». Там уложат тротуарную плитку и установят подсветку мемориала.
Контракт на проведение работ уже разыгран. Подрядчиком стало ООО «Строительно-монтажное управление-17».Сумма контракта составила 29,7 млн рублей.
Ранее в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сквере уже смонтировали наружное освещение. Там установили 155 опор с 202 светодиодными светильниками на сумму 13,6 млн рублей.
В пресс-службе отметили, что включение парка в данную программу стало возможным благодаря активной работе жителей микрорайона «Звездный» и депутата по избирательному округу №14 Дмитрия Барабанова.
«Теперь в вечернее время в сквере оживленно. Мне очень приятно, что жители оценили обновление этого общественного пространства. Он стал более красивым и комфортным для отдыха и прогулок», - отметил парламентарий.