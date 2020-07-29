Подключение новостроек к газу возобновляется в Псковской области

В Псковской области возобновляется подключение новостроек к газу, которое было приостановлено с апреля в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В пресс-службе отметили, что по вопросу пуска газа поступало большое количество обращений к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. После обсуждения в администрации области и разъяснений от регионального Роспотребнадзора АО «Газпром газораспределение Псков» получил возможность возобновить работу по подключению новостроек, но с обязательным соблюдением эпидемических требований: масочного режима, применения антисептиков и так далее. Эти же меры должны соблюдать и владельцы квартир при посещении специалистами газораспределительной организации.

Работы по подключению газа начнутся с 3 августа с дома 10 по улице Кузбасской дивизии. 4 августа газ придёт на улицу Владимирскую, 11 в деревне Родина Псковского района, 5 августа — в дом 20а по улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района, 6 августа - в дом 24 по улице Купской в Пскове.