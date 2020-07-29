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Политика / Выборы

Семейными обстоятельствами объяснил Шлосберг неучастие «Яблока» в выборах в Печорском районе

29 июля 2020 года, 14:58

Партия «Яблоко» не участвовала в выборах главы Печорского района из-за семейных обстоятельств предполагаемого кандидата. Об этом заявил лидер регионального отделения партии Лев Шлосберг в эфире ПАИ-live 29 июля.

Семейными обстоятельствами объяснил Шлосберг неучастие «Яблока» в выборах в Печорском районе

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

«Наш кандидат - женщина - по семейным обстоятельствам должна была выехать в Санкт-Петербург. Это сугубо личные обстоятельства», - сказал он.

На предстоящие сентябрьские выборы «Яблоко» выдвинуло в Псковской области 182 кандидата. Лев Шлосберг отметил, что партия растёт по числу выдвинутых кандидатов и расширяет возможности по их поиску.

При этом он считает, что если бы не эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, то кандидатов было бы больше.

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