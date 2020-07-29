Семейными обстоятельствами объяснил Шлосберг неучастие «Яблока» в выборах в Печорском районе

Партия «Яблоко» не участвовала в выборах главы Печорского района из-за семейных обстоятельств предполагаемого кандидата. Об этом заявил лидер регионального отделения партии Лев Шлосберг в эфире ПАИ-live 29 июля.

«Наш кандидат - женщина - по семейным обстоятельствам должна была выехать в Санкт-Петербург. Это сугубо личные обстоятельства», - сказал он.

На предстоящие сентябрьские выборы «Яблоко» выдвинуло в Псковской области 182 кандидата. Лев Шлосберг отметил, что партия растёт по числу выдвинутых кандидатов и расширяет возможности по их поиску.

При этом он считает, что если бы не эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, то кандидатов было бы больше.