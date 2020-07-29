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Общество / Экология

Дожди прекратятся в Псковской области к выходным

29 июля 2020 года, 13:41

Дожди в Псковской области прекратятся к выходным, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского областного центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Дожди прекратятся в Псковской области к выходным

Фото Дарьи Хватковой

«В ближайшие два дня ожидаем дожди - ливневые, кратковременные, сопровождающиеся северо-западным ветром», - отметила она. Дожди в регион принёс фронт, который движется по территории региона с запада на восток, а также 29 июля в область пришла более холодная воздушная масса.

К выходным, рассказала Тала Нещадимова, дожди стихнут, а температура воздуха установится в пределах 20-22 градусов.

Ближайшие выходные дни — первые дни августа. Следующий месяц, по прогнозам синоптиков, будет теплее нормы

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