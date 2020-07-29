Новые магазины присоединились к акции «Подарок новорожденному» в Псковской области

Сеть магазинов «Рики Тики Бум» присоединилась к акции «Подарок новорожденному» в Псковской области. Торговые точки располагаются в Великих Луках на улице Гражданской, 9/11 и на Октябрьском проспекте, 2, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Инициатором акции «Подарок новорожденному», которая является дополнительной мерой поддержки материнства и детства, стал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Она стартовала в 2019 году, а с этого года поменяла формат и стала региональной программой.

Все семьи, в которых с начала этого года родились дети, получают подарочные наборы. Они включают сертификат номиналом 5 тыс рублей от Фонда развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги»., поздравительную открытку и памятную медаль «Рожденному на земле Псковской». При этом медаль выполнена таким образом, что на ней можно выгравировать имя и дату рождения малыша.

Сертификат родители могут отоварить в магазинах «Планета детства», «Cool Kids», «Скобаренок» в городе Пскове, «КарапузиК» и «Гном» в городе Великие Луки, теперь — в сети «Рики Тики Бум».

С начала реализации проекта были выданы 7,5 тыс сертификатов, из которых около 2,9 тыс. - через органы социальной защиты населения, 4,6 тыс. - в учреждениях родовспоможения.