40 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

За сутки в Псковской области выявили 40 новых случаев коронавируса. Таким образом, к 29 июля общее число заражённых достигло 3 тыс. 686. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

28 июля коронавирус выявили у 12 человек в Пскове, у 8 — в Псковском районе, у 7 - в Великих Луках, у 4 — в Куньинском районе. По три заболевших добавились в Новосокольническом и Пустошкинском районах, по одному — в Бежаницком, Опочецком, Островском, Пыталовском и Усвятском районах.

Выздоровели за сутки 33 человека. Всего в регионе от коронавируса вылечились 2 тыс. 535 заражённых.

Также добавился ещё один летальный исход. С начала пандемии от коронавируса умерли 53 человека.

В регионе провели 62 тыс. 995 исследований на коронавирус.