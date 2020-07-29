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Транспорт / Инфраструктура

61 двор отремонтируют в этом году в Великих Луках

29 июля 2020 года, 11:06

В этом году в Великих Луках отремонтируют 61 двор, сообщил первый заместитель главы администрации города Юрий Власюк на встрече главы города Николая Козловского с общественными советниками, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Уже завершены работы в 13 дворах, на них были выделены 8 млн 453 тысячи рублей. Ремонты проводились в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». «Замечаний к ремонту этих дворов нет», - заверил Юрий Власюк.

В рамках муниципальной программы «Благоустроенный двор» в порядок будут приведены ещё 48 объектов, в 11 из них работы окончены. Юрий Власюк подчеркнул, что ремонтные работы будут завершены в срок.

Он добавил, что сейчас идёт сбор заявок от жителей города на благоустройстве в следующем году. 

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