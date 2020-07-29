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Происшествия / ДТП

Житель Краснодара попал в ДТП в Великолукском районе

29 июля 2020 года, 10:38

40-летний житель Краснодара попал в ДТП в Великолукском районе на 15-м километре дороги Великие Луки — Невель. Авария произошла 28 июля около 17:05, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В автомобиль «Hyundai Elantra» под управлением краснодарца врезался Peugeot Boxer, который выехал на полосу встречного движения. За рулём машины сидел 47-летний великолучанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадал в ДТП водитель Peugeot Boxer. Его госпитализировали с вывихом тазобедренного сустава и переломом предплечья.

По факту аварии проводится проверка.

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