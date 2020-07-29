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Общество / Здоровье

Отечественный препарат от коронавируса доказал свою безопасность

29 июля 2020 года, 10:12

Врачи, ученые и фармацевты всего мира ищут эффективное лекарство и вакцину от COVID-19. Отечественные ученые и медики делают ставки на  полиоксидоний - единственный отечественный оригинальный препарат, который проходит международное клиническое исследование по протоколу ВОЗ и уже доказал свою безопасность.

Этот иммуномодулятор добавляли к базисному списку лекарств при лечении коронавируса и он доказал свою эффективность. Выздоравливали пациенты, подключенные к ИВЛ.

Об этом зашла речь на круглом столе в московском  пресс-центре газеты «Аргументы и факты». Врачи и ученые рассказали о вирусе, дали свои прогнозы по  поводу второй волны эпидемии и о перспективах лечения.

«Эпидемиологический процесс все еще продолжается. Каков будет дальнейший сценарий, покажет время», - считает профессор Университета Монпелье (Франция) Жан-Франсуа Росси.

Такой точки зрения придерживаются большинство коллег профессора Росси.

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова считает, что ситуация с коронавирусом в стране остается нестабильной, несмотря на то, что во многих регионов пик заболеваемости прошел. 

Эксперты призывают не расслабляться и не забывать о бдительности.

Ученые говорят, что еще многого не знают о вирусе и прогнозировать его поведение достаточно сложно. 

«Говорить о том, что первая волна заболеваемости окончательно прошла, рано. Сегодня только в США число заболевших приближается к 4 миллионам человек. И, несмотря на то, что у России есть существенные успехи в борьбе с новым вирусом, необходимо сохранять настороженность. Вирулентность COVID-19 снижается, но сезонного подъема заболеваемости, вероятно, все же надо ждать в ноябре-декабре, однако его выраженность, скорее всего, не будет очень высокой», - прогнозирует заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.





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