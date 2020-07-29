В Пскове началось строительство ещё одного детсада

В Пскове началось строительство ещё одного детского сада. Он возводится в микрорайоне № 14 в границах улиц Инженерной и Юности, сообщил заместитель главы городской администрации Александр Коновалов в своём Instagram.
В Пскове началось строительство ещё одного детского сада. Он возводится в микрорайоне № 14 в границах улиц Инженерной и Юности, сообщил заместитель главы городской администрации Александр Коновалов в своём Instagram.
Детский сад строится в рамках инвестиционного соглашения за счёт средств инвестора. Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест.
Сейчас началось возведение здания и проводка внеплощадочных сетей. «Согласно графику производства работ, к октябрю 2020 года строители планируют завершить работы по возведению коробки здания», – отметил Александр Коновалов.