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Общество / Образование

В Пскове началось строительство ещё одного детсада

29 июля 2020 года, 09:46

В Пскове началось строительство ещё одного детского сада. Он возводится в микрорайоне № 14 в границах улиц Инженерной и Юности, сообщил заместитель главы городской администрации Александр Коновалов в своём Instagram.

В Пскове началось строительство ещё одного детсада

Фото из Instagram Александра Коновалова

Детский сад строится в рамках инвестиционного соглашения за счёт средств инвестора. Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест.

В Пскове началось строительство ещё одного детсада

Фото из Instagram Александра Коновалова

Сейчас началось возведение здания и проводка внеплощадочных сетей. «Согласно графику производства работ, к октябрю 2020 года строители планируют завершить работы по возведению коробки здания», – отметил Александр Коновалов.  

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