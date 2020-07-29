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Общество / Экология

В Псковской области снова объявлено о неблагоприятном погодном явлении

29 июля 2020 года, 09:14

В Псковской области снова объявлено о неблагоприятном погодном явлении, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Псковской области снова объявлено о неблагоприятном погодном явлении

29 июля, как и накануне, прогнозируются грозы с кратковременным усилением ветра, местами пройдут ливни. Начнётся непогода с периода 9:00 — 12:00.

По прогнозу, сегодня ожидается переменная облачность, западный ветер 3-8 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха будет от 21 до 26 градусов. 

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