В Псковской области снова объявлено о неблагоприятном погодном явлении, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

29 июля, как и накануне, прогнозируются грозы с кратковременным усилением ветра, местами пройдут ливни. Начнётся непогода с периода 9:00 — 12:00.

По прогнозу, сегодня ожидается переменная облачность, западный ветер 3-8 метров в секунду, при грозе его порывы могут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха будет от 21 до 26 градусов.