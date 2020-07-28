Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Утраченный витраж художника Аникеенка нашли в Пскове

28 июля 2020 года, 20:26

Утраченный витраж художника Алексея Аникеенка обнаружили в ходе ремонтных работ. Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова, чтобы получить разрешение на его открытие потребовались месяцы согласования.

Утраченный витраж художника Аникеенка нашли в Пскове

Фото ПАИ

Нашли его в здании бывшего центрального телеграфа в Пскове (улица Некрасова, 19).

Витраж находится в хорошем состоянии, не хватает лишь одного небольшого элемента, утрату которого в ближайшие несколько недель восполнят.

Его стоимость оценивают в несколько миллионов долларов. Окончательное заключение по стоимости эксперты дадут позже.

Витражом уже заинтересовались псковские музейщики, поэтому, возможно, что его демонтируют.

Считается, что все витражи Алексея Аникеенка утеряны, а в здании бывшего телеграфа - его последняя работа. По одной из версий, при работе над витражом художник отравился свинцом и скончался.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Игорь Иванов о «Титан-Полимере»: Замечательно, когда руководители социально ответственны
Михаил Ведерников оценил качество реконструкции школы №6 в Великих Луках
Более тысячи литров нелегального спиртного конфисковали псковские полицейские
Михаил Ведерников раскритиковал темпы строительства школы в Великих Луках
Эксперты продолжат наблюдать за поведением грунтов под детсадом в Великих Луках
Помощник по хозяйству ограбил островичку
Порядка 45 млн рублей нужно дополнительно на подземные переходы в Великих Луках
Склон Святой горки укрепляют в Печорском монастыре
До ноября заменят кровлю и внутренние сети в доме на улице Тенистой в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments
Руины превратились в музей

Культура
10 июля 11:01

Руины превратились в музей

Псковичей приглашают на экскурсии в башни Варлаамовского угла

Второй такой нет

Культура
9 июля 15:00

Второй такой нет

Музей истории Ледового побоища в Самолве переиздал ставшую библиографической редкостью книгу
Шестьдесят лет спустя

Культура
23 июня 12:41

Шестьдесят лет спустя

Участник экспедиции по уточнению места Ледового побоища вернулся в Самолву и создал там музей