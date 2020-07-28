Утраченный витраж художника Аникеенка нашли в Пскове

Утраченный витраж художника Алексея Аникеенка обнаружили в ходе ремонтных работ. Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова, чтобы получить разрешение на его открытие потребовались месяцы согласования.

Нашли его в здании бывшего центрального телеграфа в Пскове (улица Некрасова, 19).

Витраж находится в хорошем состоянии, не хватает лишь одного небольшого элемента, утрату которого в ближайшие несколько недель восполнят.

Его стоимость оценивают в несколько миллионов долларов. Окончательное заключение по стоимости эксперты дадут позже.

Витражом уже заинтересовались псковские музейщики, поэтому, возможно, что его демонтируют.

Считается, что все витражи Алексея Аникеенка утеряны, а в здании бывшего телеграфа - его последняя работа. По одной из версий, при работе над витражом художник отравился свинцом и скончался.



