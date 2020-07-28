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Экономика / Инвестиции

Игорь Иванов о «Титан-Полимере»: Замечательно, когда руководители социально ответственны

28 июля 2020 года, 18:22

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов посетил строящийся в Моглино завод «Титан-Полимер». Экскурсию по площадке для него провел директор предприятия Герман Петрушко.

Он рассказал, что сейчас идет активная работа по подбору персонала. Каждый день на собеседование приходит по 15 человек. Открыты вакансии аппаратчика, электромеханика, слесаря, сварщика. Сейчас на предприятии трудятся 50 человек, а к концу года эта цифра вырастит до 200.

Игорь Иванов о «Титан-Полимере»: Замечательно, когда руководители социально ответственны

Фото Дарьи Хватковой

Сейчас завод активно строится. Уже заканчивается возведение главного корпуса, специалисты приступили к монтажу оборудования. На объекте работают 160 человек и 35 единиц техники.

«Безопасность на объекте для нас играет существенную роль. Мы уделяем большое внимание охране труда и условиям работы сотрудников», - подчеркнул Герман Петрушко.

Игорь Иванов высоко оценил условия труда и организацию работ на строительной площадке.

«Замечательно, когда руководители предприятий социально ответственны, готовы к диалогу во благо трудящихся», - высказал он свое мнение

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