Михаил Ведерников оценил качество реконструкции школы №6 в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил качество проведённых работ по реконструкции корпуса школы №6 в Великих Луках. Учебное заведение глава региона посетил 28 июля, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил качество проведённых работ по реконструкции корпуса школы №6 в Великих Луках. Учебное заведение глава региона посетил 28 июля, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
В реконструированном здании школы будут размещаться начальные классы. Оно рассчитано на 450 мест.
Директор учебного заведения Наталья Любавина отметила, что работы проводил местный, великолукский, подрядчик. «Мы совершенно довольны результатом его труда», – сказала она и добавила, что сейчас педагоги приступили к оформлению кабинетов.
Наталья Любавина провела главу региона по учебным классам, показала зал хореографии и столовую, где идет установка оборудования.
Особое внимание она уделила специализированным кабинетам для дополнительной образовательной деятельности, заметив, что такие классы имеет не каждая школа. «У нас есть дополнительные кабинеты – кабинеты естествознания и информатики, научно-исследовательская лаборатория. Дети будут заниматься проектной деятельностью в специализированных кабинетах. Также у нас есть три кабинета технологии: мастерская для мальчиков, а для девочек стилизованные кабинет русского быта и кабинет кулинарии», – рассказала Наталья Любавина.
Михаил Ведерников поблагодарил директора школы и подрядчика за проведённую работу. «Если бы с таким отношением и темпами, качеством и вниманием делали все, то мы могли бы в два раза больше сделать. Почему я так требовательно и относился к подрядчикам на предыдущих объектах, потому что хочется сделать как можно больше – и не по одной, а по две школы в год вводить в эксплуатацию. А у нас, к сожалению, некоторые объекты переходят на следующие годы. Но вы молодцы, есть на кого равняться. Спасибо, что так с душой ко всему подходите, аж настроение поднялось», – заключил губернатор.