Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Михаил Ведерников оценил качество реконструкции школы №6 в Великих Луках

28 июля 2020 года, 18:17

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил качество проведённых работ по реконструкции корпуса школы №6 в Великих Луках. Учебное заведение глава региона посетил 28 июля, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Михаил Ведерников оценил качество реконструкции школы №6 в Великих Луках

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

В реконструированном здании школы будут размещаться начальные классы. Оно рассчитано на 450 мест.

Директор учебного заведения Наталья Любавина отметила, что работы проводил местный, великолукский, подрядчик. «Мы совершенно довольны результатом его труда», – сказала она и добавила, что сейчас педагоги приступили к оформлению кабинетов.

Наталья Любавина провела главу региона по учебным классам, показала зал хореографии и столовую, где идет установка оборудования.

Особое внимание она уделила специализированным кабинетам для дополнительной образовательной деятельности, заметив, что такие классы имеет не каждая школа. «У нас есть дополнительные кабинеты – кабинеты естествознания и информатики, научно-исследовательская лаборатория. Дети будут заниматься проектной деятельностью в специализированных кабинетах. Также у нас есть три кабинета технологии: мастерская для мальчиков, а для девочек стилизованные кабинет русского быта и кабинет кулинарии», – рассказала Наталья Любавина.

Михаил Ведерников оценил качество реконструкции школы №6 в Великих Луках

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Михаил Ведерников поблагодарил директора школы и подрядчика за проведённую работу. «Если бы с таким отношением и темпами, качеством и вниманием делали все, то мы могли бы в два раза больше сделать. Почему я так требовательно и относился к подрядчикам на предыдущих объектах, потому что хочется сделать как можно больше – и не по одной, а по две школы в год вводить в эксплуатацию. А у нас, к сожалению, некоторые объекты переходят на следующие годы. Но вы молодцы, есть на кого равняться. Спасибо, что так с душой ко всему подходите, аж настроение поднялось», – заключил губернатор. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Утраченный витраж художника Аникеенка нашли в Пскове
Игорь Иванов о «Титан-Полимере»: Замечательно, когда руководители социально ответственны
Более тысячи литров нелегального спиртного конфисковали псковские полицейские
Михаил Ведерников раскритиковал темпы строительства школы в Великих Луках
Эксперты продолжат наблюдать за поведением грунтов под детсадом в Великих Луках
Помощник по хозяйству ограбил островичку
Порядка 45 млн рублей нужно дополнительно на подземные переходы в Великих Луках
Склон Святой горки укрепляют в Печорском монастыре
До ноября заменят кровлю и внутренние сети в доме на улице Тенистой в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему болит горло?

Общество / Здоровье
28 июля 13:03

Почему болит горло?

Увеличенные миндалины являются признаком целого ряда заболеваний
Фирма веники вяжет

Общество
27 июля 11:18

Фирма веники вяжет

Инвестор рассказал о будущем Гельдтовой бани
Что-то с памятью моей стало…

Общество / Здоровье
24 июля 11:01

Что-то с памятью моей стало…

Что означает внезапная забывчивость?