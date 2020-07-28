Михаил Ведерников оценил качество реконструкции школы №6 в Великих Луках

В реконструированном здании школы будут размещаться начальные классы. Оно рассчитано на 450 мест.

Директор учебного заведения Наталья Любавина отметила, что работы проводил местный, великолукский, подрядчик. «Мы совершенно довольны результатом его труда», – сказала она и добавила, что сейчас педагоги приступили к оформлению кабинетов.

Наталья Любавина провела главу региона по учебным классам, показала зал хореографии и столовую, где идет установка оборудования.

Особое внимание она уделила специализированным кабинетам для дополнительной образовательной деятельности, заметив, что такие классы имеет не каждая школа. «У нас есть дополнительные кабинеты – кабинеты естествознания и информатики, научно-исследовательская лаборатория. Дети будут заниматься проектной деятельностью в специализированных кабинетах. Также у нас есть три кабинета технологии: мастерская для мальчиков, а для девочек стилизованные кабинет русского быта и кабинет кулинарии», – рассказала Наталья Любавина.