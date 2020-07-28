Более тысячи литров нелегального спиртного конфисковали псковские полицейские

Более тысячи литров алкоголя конфисковали полицейские в торговых точках и точках общественного питания на улицах Рокоссовского, Кузбасской дивизии и Алтаева в Пскове. Это спиртное имело федеральные специальные марки, которые не соответствовали оригиналам, предусмотренным законодательством, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Также владельцы кафе не смогли предоставить правоохранителям сопроводительные документы на тару с поддельными акцизами. В итоге в двух павильонах на Завеличье полиция изъяла алкоголя на сумму около 330 тыс. рублей, на Запсковье - почти на 208 тысяч.