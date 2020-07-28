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Происшествия / Преступление

Более тысячи литров нелегального спиртного конфисковали псковские полицейские

28 июля 2020 года, 17:30

Более тысячи литров алкоголя конфисковали полицейские в торговых точках и точках общественного питания на улицах Рокоссовского, Кузбасской дивизии и Алтаева в Пскове. Это спиртное имело федеральные специальные марки, которые не соответствовали оригиналам, предусмотренным законодательством, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более тысячи литров нелегального спиртного конфисковали псковские полицейские

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Также владельцы кафе не смогли предоставить правоохранителям сопроводительные документы на тару с поддельными акцизами.

В итоге в двух павильонах на Завеличье полиция изъяла алкоголя на сумму около 330 тыс. рублей, на Запсковье - почти на 208 тысяч.

Более тысячи литров нелегального спиртного конфисковали псковские полицейские

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Следственное управление УМВД России по городу Пскову возбудило 3 уголовных дела по статье 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование). Расследование продолжается.

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