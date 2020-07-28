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Происшествия / Преступление

Помощник по хозяйству ограбил островичку

28 июля 2020 года, 16:09

Помощник по хозяйству ограбил 85-летнюю жительницу деревни Задорожье Островского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратилась дочь пенсионерки. Они рассказала, что нападавший с применением насилия забрал у пожилой женщины деньги.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний безработный житель деревни Задорожье. Молодой человек дал признательные показания.

По версии следствия, ранее задержанный за вознаграждение помогал пенсионерке по хозяйству. Он знал, где женщина хранит деньги. В один из дней он зашёл к ней дом, оттолкнул хозяйку и похитил 4 тыс. 500 рублей, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование. 

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