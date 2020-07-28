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Транспорт / Инфраструктура

Порядка 45 млн рублей нужно дополнительно на подземные переходы в Великих Луках

28 июля 2020 года, 15:44

От 40 до 45 млн рублей требуются дополнительно на строительство подземных переходов на пересечении улиц Ленина и Дьяконова в Великих Луках. Об этом сообщил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову первый заместитель главы городской администрации Юрий Власюк, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Порядка 45 млн рублей нужно дополнительно на подземные переходы в Великих Луках

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Он пояснил, что порядка 22 млн рублей нужно на стабилизацию грунта, остальное — на перекладку газопровода. По словам Юрия Власюка, на данный момент практически все подземные коммуникации уже перенесены, остался только вопрос с газопроводом.

Для стабилизации грунта подрядчик уже закупил железобетонные конструкции, кабели. Работы будет выполнять специализированная фирма из Санкт-Петербурга.

Порядка 45 млн рублей нужно дополнительно на подземные переходы в Великих Луках

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

«Нет угрозы того, что фундаменты близлежащих домов поползут?» - уточнил Михаил Ведерников. Юрий Власюк заверил, что такого не произойдёт. 

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