Порядка 45 млн рублей нужно дополнительно на подземные переходы в Великих Луках

От 40 до 45 млн рублей требуются дополнительно на строительство подземных переходов на пересечении улиц Ленина и Дьяконова в Великих Луках. Об этом сообщил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову первый заместитель главы городской администрации Юрий Власюк, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Он пояснил, что порядка 22 млн рублей нужно на стабилизацию грунта, остальное — на перекладку газопровода. По словам Юрия Власюка, на данный момент практически все подземные коммуникации уже перенесены, остался только вопрос с газопроводом.

Для стабилизации грунта подрядчик уже закупил железобетонные конструкции, кабели. Работы будет выполнять специализированная фирма из Санкт-Петербурга.