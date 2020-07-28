Склон Святой горки укрепляют в Печорском монастыре

Необходимость укрепления склона объяснил начальник производственно-технического отдела АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» Валерий Кожухов. По его словам, земля постепенно съезжает уже много лет. В результате могут оказаться засыпанными вход в Богом сданные пещеры и братский корпус.
Валерий Кожухов отметил, что братия своими силами пыталась укрепить склон при помощи подпорок, сетки, а также бетонной конструкции, которую залили в 2012-2013 годах. «Когда мы сюда пришли, стенка, мягко говоря, была в плачевном состоянии», - констатировал специалист.
Теперь возводят новую бетонную конструкцию, которая должна простоять не менее 50 лет. Кроме того, сам склон сделают более покатым и уберут деревья, под тяжестью которых съезжает грунт. Укрепят горку кустами шиповника.
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