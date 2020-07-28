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Культура / Наследие

Склон Святой горки укрепляют в Печорском монастыре

28 июля 2020 года, 15:19
Работы по укреплению склона Святой горки идут в Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре, пишет Псковское агентство информации. Завершить их планирует до осени.

Склон Святой горки укрепляют в Печорском монастыре

Фото Дарьи Хватковой

Необходимость укрепления склона объяснил начальник производственно-технического отдела АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» Валерий Кожухов. По его словам, земля постепенно съезжает уже много лет. В результате могут оказаться засыпанными вход в Богом сданные пещеры и братский корпус.

Валерий Кожухов отметил, что братия своими силами пыталась укрепить склон при помощи подпорок, сетки, а также бетонной конструкции, которую залили в 2012-2013 годах. «Когда мы сюда пришли, стенка, мягко говоря, была в плачевном состоянии», - констатировал специалист.

Склон Святой горки укрепляют в Печорском монастыре

Фото Дарьи Хватковой

Теперь возводят новую бетонную конструкцию, которая должна простоять не менее 50 лет. Кроме того, сам склон сделают более покатым и уберут деревья, под тяжестью которых съезжает грунт. Укрепят горку кустами шиповника.

Подробнее о том, какие работы идут в монастыре, а какие ещё планируются — читайте здесь>>> 

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