Склон Святой горки укрепляют в Печорском монастыре

Необходимость укрепления склона объяснил начальник производственно-технического отдела АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области» Валерий Кожухов. По его словам, земля постепенно съезжает уже много лет. В результате могут оказаться засыпанными вход в Богом сданные пещеры и братский корпус.

Валерий Кожухов отметил, что братия своими силами пыталась укрепить склон при помощи подпорок, сетки, а также бетонной конструкции, которую залили в 2012-2013 годах. «Когда мы сюда пришли, стенка, мягко говоря, была в плачевном состоянии», - констатировал специалист.