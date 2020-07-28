До ноября заменят кровлю и внутренние сети в доме на улице Тенистой в Великих Луках

До ноября в доме на улице Тенистой в Великих Луках заменят кровлю и внутренние сети. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с жильцами дома 28 июля, передаёт газета «Великолукская правда. Новости».

Жильцы дома жаловались на протекающую кровлю, на то, что в подъезд во время ливней затекает вода, на низкую температуру воздуха в квартирах зимой — замеры показали 13 градусов. Ещё одна проблема — слабый напор воды. «Если все сложится нормально, к концу этого года напор будет хорошим», - сказал Николай Козловский. Кроме того, по его словам, до конца года планируется ремонт канализации и ливнёвки.