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Общество / Образование

1 августа в Псковской области стартуют отборочные соревнования WorldSkills Russia

28 июля 2020 года, 12:47

Отборочные соревнования для участия в финале 8-го Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стартуют в Псковской области 1 августа. Они пройдут в дистанционном формате в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В компетенции «Предпринимательство — юниоры» будут выступать учащиеся Псковской инженерно-лингвистической гимназии Станислав Федоров и Мартун Кизирбозунц. Их наставник - Егор Яковлев. Испытания пройдут на площадке Псковского агротехнического колледжа.

На базе медицинского колледжа в Великих Луках пройдёт испытание в компетенции «Медицинский и социальный уход». В нём будет участвовать студентка колледжа Виктория Логинова со своим наставником Ниной Корнауховой.

Четвёртой участницей отбора будет студентка  Великолукского политехнического колледжа Анастасия Максимчук. Она продемонстрирует свои навыки в компетенции «Парикмахерское искусство». Наставник девушки - Лилия Смирнова.

Для проведения испытаний на всех площадках будет обеспечено соблюдение эпидемиологических требований: закуплены средства индивидуальной защиты, организована термометрия и дезинфекция помещений.

Отборочные испытания завершатся 20 августа, финал Национального чемпионата «Молодые профессоналы» запланирован с 1 по 20 сентября. На нём Псковская область будет представлена в шести компетенциях.

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