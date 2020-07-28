В Псковской области выздоровели более 2,5 тысяч заражённых коронавирусом

В Псковской области к 28 июля выздоровели более 2,5 тысяч заражённых коронавирусом. За последние сутки выписали из больниц 49 человек. Такие данные публикует официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

Новых заболевших коронавирсом 27 июля оказалось почти в четыре раза меньше, чем выздоровевших — всего 13. С начала пандемии заболевание было выявлено у 3 тыс. 646 человек. В Пскове заразились были 1 тыс. 117 человек, в Великих Луках - 740.

Коронавирус унёс в Псковской области жизни 52 человек.

Количество тестов на выявление заболевание в регионе достигло 62 тыс. 296.