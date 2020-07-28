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Общество / Здоровье

С 3 августа великолукская больница перейдёт к работе в штатном режиме

28 июля 2020 года, 10:32

С 3 августа Великолукская межрайонная больница перестанет быть COVID-центром и вернётся к работе в штатном режиме. Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности главного врача учреждения Романа Керимова сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

С 3 августа великолукская больница перейдёт к работе в штатном режиме

Фото газеты «Великолукская правда. Новости».

По словам Романа Керимова, сейчас в больнице не осталось пациентов с коронавирусом, лечение проходят 20 пациентов с внебольничной пневмонией, которых планируется выписать до конца недели.

Руководитель медучреждения отметил, что зонирование в приёмных отделениях пока будет сохранено, поскольку при поступлении пациента сразу невозможно определить, есть ли у него коронавирус. В этой связи остаются и обсервационные койки.

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