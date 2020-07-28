Пьяный автомобилист протаранил две машины и забор в Пскове

В Пскове у дома 9 по улице Генерала Маргелова нетрезвый 50-летний водитель автомашины «Пежо 607» протаранил два припаркованных автомобиля - «Киа Рио» и ВАЗ-2107. Авария произошла 28 июля около 1:10, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. После столкновения с машинами «Пежо» влетел в металлический забор. В результате ДТП нетрезвый водитель получил ушибы, госпитализация ему не потребовалась.
Фото с места ДТП в Пскове
Фото Псковского агентства информации
27 июля около 22:30 в Великолукском районе на 4-м километре дороги Степньково - Крутовраг 19-летний житель деревни Русаново на мобеде «Альфа» столкнулся с 18-летней велосипедисткой. Оба участника ДТП были доставлены в больницу. У молодого человека диагностирована травма головы, у девушки — ушибы и ссадины.
Фото с места ДТП в Пскове
Фото Псковского агентства информации
По фактам аварий проводятся проверки.