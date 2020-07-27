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Общество

Опубликованы сведения о доходах Михаила Ведерникова за 2019 год

27 июля 2020 года, 23:55

Совокупный доход губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за 2019 год составил 1 миллион 969 тысяч 895 рубля 34 копейки. Информация об этом опубликована на сайте администрации Псковской области.

Опубликованы сведения о доходах Михаила Ведерникова за 2019 год

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаилу Ведерникову и трем его несовершеннолетним детям являются собственниками доли в квартире 144,5 квадратных метра. Жене псковского губернатора принадлежит 1/4 в квартире площадью 81 квадратный метр.

Кроме того, в пользовании Михаила Ведерникова находится квартира площадью 139,3 квадратных метра и земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Доход супруги губернатора Псковской области в 2019 году составил 0,04 рубля.

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