Опубликованы сведения о доходах Михаила Ведерникова за 2019 год

Совокупный доход губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за 2019 год составил 1 миллион 969 тысяч 895 рубля 34 копейки. Информация об этом опубликована на сайте администрации Псковской области.
Совокупный доход губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за 2019 год составил 1 миллион 969 тысяч 895 рубля 34 копейки. Информация об этом опубликована на сайте администрации Псковской области.
Кроме того, в пользовании Михаила Ведерникова находится квартира площадью 139,3 квадратных метра и земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров.
Доход супруги губернатора Псковской области в 2019 году составил 0,04 рубля.