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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников о коронавирусе: Расслабляться рано

27 июля 2020 года, 23:07

«Сейчас многие поверили в окончательную победу над коронавирусом и начали игнорировать санитарные требования. Друзья, расслабляться рано!» - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.

«Искренне призываю всех снова сосредоточить все свои усилия на защите своего здоровья и безопасности окружающих. Это крайне важно для всех жителей Псковской области, для восстановления работы нашей экономики, сферы культуры и туризма», - добавил он.

Глава региона сообщил, что за последние сутки в области отмечено 13 новых случаев заболевания при 49 выздоровевших. «При этом, к сожалению, добавился ещё один умерший, а по итогам прошлой недели зафиксирован прирост числа заболевших более чем на 15%», - добавил он.

«Такая тенденция настораживает – особенно сейчас, когда экономика требует перехода на третий этап снятия противовирусных ограничений. Прошу помнить, что все шаги, которые мы предприняли навстречу привычному образу жизни, требуют внимательного отношения к регламентам Роспотребнадзора», - резюмировал Михаил Ведерников.

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