Две недели дал Михаил Ведерников на анализ текущих показателей нацпроектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проанализировать текущие показатели реализации национальных проектов и обращения жителей региона. На проведение этой работы глава региона отвёл две недели, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. По итогам анализа регион подготовит предложения, которые будут направлены в Правительство РФ. Об этом шла речь на совещании по нацпроектам 27 июля.

Михаил Ведерников напомнил, что президент России подписал Указ, в которым определены пять ключевых национальных целей развития страны до 2030 года: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, цифровая трансформация. По словам губернатора, в соответствии с этими целями Правительство РФ скорректирует национальные проекты.

Губернатор подчеркнул, что главная задача сейчас - защитить и включить максимальное количество мероприятий, доказать их значимость для жителей Псковской области, получить на них финансирование. Он отметил, что ключевым критерием для отбора должны стать экономические, социальные или культурные значения мероприятий для жителей области.

Также на совещании отмечалось, что сейчас в рамках нацпроектов заключены около 90% от общего числа контрактов, кассовое освоение составляет чуть больше 33%. В числе лидеров были названы направления «Малое и среднее предпринимательство» и «Культура», в этом направлении промежуточные показатели выполнены досрочно.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила, что по нацпроекту «Здравоохранение» закупят ИВЛ-аппараты для онкологической службы. Технические задания уже готовы и в ближайшее время объявят аукцион.

Также идёт подготовка к ремонту первого этажа поликлиники Великолукской детской городской больницы. Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу. Планируется, что ремонт завершится уже к октябрю.

Михаил Ведерников поручил приложить максимум усилий, чтобы нивелировать возможные риски реализации региональных проектов. «Главная задача — получить возможность для привлечения дополнительных средств из федерального бюджета, чтобы можно было больше объектов построить и привести в порядок», — заключил он.