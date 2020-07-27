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Культура / Событие

В конце августа откроется после ремонта музыкальная школа №1 в Пскове

27 июля 2020 года, 18:03

Музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове откроется в конце августа. Сейчас там завершаются ремонтные работы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Ход работ 27 июля проконтролировал глава администрации Пскова Александр Братчиков.

В конце августа откроется после ремонта музыкальная школа №1 в Пскове

Фото пресс-службы муниципалитета

Директор школы Наталья Архипова провела экскурсию по зданию. В школе обновлена внутренняя отделка, отреставрированы переплеты и форточки окон, уложен дубовый паркет, обновлена лепнина в интерьерах, двери украшены капителями, установлены хрустальные люстры. Внутренние помещения уже полностью оборудованы, расставлена мебель, музыкальные инструменты. В частности, уже готовы большой концертный зал, классы гусляров, скрипачей, пианистов, залы для ансамблевых и индивидуальных занятий, административные помещения, комната для преподавательского состава.

Также директор продемонстрировала библиотеку, которая, по её словам, станет хранилищем, малый камерный зал для выступлений, где установлены выдвижной экран, колонки и микрофоны, 80 раскладных стульев готовых к распаковке, проведен свет.

В конце августа откроется после ремонта музыкальная школа №1 в Пскове

Фото пресс-службы муниципалитета

Александр Братчиков поставил высокую оценку качеству работ. «Объект готов на 99%, осталось доделать лишь небольшие нюансы. Планируем, что объект будет введен в эксплуатацию в начале следующего месяца. Официальное открытие с программой и приглашенным музыкальным сообществом запланировано на 3 неделю августа», - отметим он.

Музыкальная школа размещается в здании, построенном в стиле «модерн» в 1910 году. До революции в здании размещался банк, в 1945 году его приспособили под кинотеатр «Родина». В 1950-е годы вместе с кинотеатром там размещались детская музыкальная школа и филармония. На ремонт и оснащение музыкальной школы были выделены 140 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. 

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