В конце августа откроется после ремонта музыкальная школа №1 в Пскове

Музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове откроется в конце августа. Сейчас там завершаются ремонтные работы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Директор школы Наталья Архипова провела экскурсию по зданию. В школе обновлена внутренняя отделка, отреставрированы переплеты и форточки окон, уложен дубовый паркет, обновлена лепнина в интерьерах, двери украшены капителями, установлены хрустальные люстры. Внутренние помещения уже полностью оборудованы, расставлена мебель, музыкальные инструменты. В частности, уже готовы большой концертный зал, классы гусляров, скрипачей, пианистов, залы для ансамблевых и индивидуальных занятий, административные помещения, комната для преподавательского состава.

Также директор продемонстрировала библиотеку, которая, по её словам, станет хранилищем, малый камерный зал для выступлений, где установлены выдвижной экран, колонки и микрофоны, 80 раскладных стульев готовых к распаковке, проведен свет.