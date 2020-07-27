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Экономика / Туризм

Началась продажа билетов из Пскова в Евпаторию

27 июля 2020 года, 17:44

Стартовала продажа билетов на поезд из Пскова в Евпаторию, который начнёт ходить со 2 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Началась продажа билетов из Пскова в Евпаторию

Время отправления из Пскова — 13:30. Состав также пустят 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28 августа, 1 и 3 сентября.

Перевозку пассажиров между Псковом и Евпаторией организует компания «Гранд Сервис Экспресс». Из Пскова будут ходить два вагона, остановка будет в Великоум Новгороде, а в Чудово вагоны прицепят к поезду «Санкт-Петербург – Евпатория».

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